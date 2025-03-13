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13 марта 2025, 11:06

Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ

13 марта 2025, 11:06
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фото: СБУ
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Служба безопасности предотвратила очередную попытку ФСБ организовать кровавый теракт в Николаеве. В результате спецоперации задержана российская агентка, которая планировала совершить два взрыва в одном из жилых районов города

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Днепропетровщины. Ее недавно завербовала ФСБ через Телеграмм-канал.

По инструкции окупантов фигурантка должна была установить самодельное взрывное устройство (СВП) под капотом запаркованного во дворе авто, чтобы потом его дистанционно взорвать.

По прибытии на место происшествия правоохранителей, "скорой" и спасателей рашисты планировали активировать вторую взрывчатку, замаскированную рядом.

Речь идет о еще одном СВП, который агент замаскировал на дереве в нескольких метрах от заминированного авто и дополнительно снарядил металлическими гайками для усиления впечатляющего действия.

Используя взрывную "ловушку", враг надеялся убить и тяжело ранить максимальное количество людей и тем самым спровоцировать панические настроения в областном центре.

Женщину задержали "на горячем", когда она пыталась заложить СВП под авто в комендантский час.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на днях Служба безопасности совместно с правоохранителями задержали 19-летнюю жительницу Николаева, сотрудничавшую с РФ. По указанию противника она планировала организовать теракт у областного управления полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали шестерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги в северных и центральных областях Украины.

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