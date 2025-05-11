В Харькове мужчина устроил стрельбу из игрушечного пистолета

фото: Нацполиция

Вечером 10 мая прохожие сообщили правоохранителям, что неизвестные стреляют с балкона многоэтажки на улице Мироносицкой в Харькове. Оружие оказалось игрушечным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

На месте происшествия стражи порядка установили, что с балкона одной из квартир стрелял местный житель.

"Как выяснилось, мужчина использовал игрушечный пистолет", - говорится в сообщении.

Полицейские провели с харьковчанином профилактическую беседу по недопущению подобных действий, которые могут вызвать беспокойство среди граждан.

Напомним, в Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на глазах у клиентов.