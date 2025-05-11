В Харькове мужчина устроил стрельбу из игрушечного пистолета
Вечером 10 мая прохожие сообщили правоохранителям, что неизвестные стреляют с балкона многоэтажки на улице Мироносицкой в Харькове. Оружие оказалось игрушечным
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
На месте происшествия стражи порядка установили, что с балкона одной из квартир стрелял местный житель.
"Как выяснилось, мужчина использовал игрушечный пистолет", - говорится в сообщении.
Полицейские провели с харьковчанином профилактическую беседу по недопущению подобных действий, которые могут вызвать беспокойство среди граждан.
Напомним, в Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на глазах у клиентов.
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