На Ровенщине водитель наехал на полицейского во время проверки документов

фото: Национальная полиция

В городе Сарны Ровенской области правоохранители задержали водителя, который во время проверки документов намеренно наехал на правоохранителя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 8 мая. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Audi A2, припаркованный с нарушением ПДД.

Во время проверки водитель вел себя агрессивно, отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, а впоследствии попытался скрыться с места происшествия, наехав на одного из полицейских.

Пострадал 29-летний старший лейтенант полиции, у которого медики диагностировали легкие телесные повреждения. Он находится в амбулаторном лечении.

28-летний житель Рокитновской общины задержали. Ему сообщили о подозрении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, на Полтавщине в ДТП погибли работник ТЦК и полицейский.