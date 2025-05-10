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10 мая 2025, 14:46

На Ровенщине водитель наехал на полицейского во время проверки документов

10 мая 2025, 14:46
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фото: Национальная полиция
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В городе Сарны Ровенской области правоохранители задержали водителя, который во время проверки документов намеренно наехал на правоохранителя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 8 мая. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Audi A2, припаркованный с нарушением ПДД.

Во время проверки водитель вел себя агрессивно, отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, а впоследствии попытался скрыться с места происшествия, наехав на одного из полицейских.

Пострадал 29-летний старший лейтенант полиции, у которого медики диагностировали легкие телесные повреждения. Он находится в амбулаторном лечении.

28-летний житель Рокитновской общины задержали. Ему сообщили о подозрении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, на Полтавщине в ДТП погибли работник ТЦК и полицейский.

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