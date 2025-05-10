Трагедия на Полтавщине: из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина
Сегодня утром, 10 мая, в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Вербки Кременчугского района
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, на территории частного домовладения разразился боеприпас. В результате погиб местный житель 1992 года рождения.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, специалисты по взрывотехнической службе и криминалисты.
Стражи порядка устанавливают точную причину взрыва, происхождение взрывоопасного предмета и другие детали инцидента.
Напомним, на Харьковщине мужчина бросил гранату, потому что увидел свою бывшую с другим.
Ранее в Кривом Роге военный погиб в постели из-за боеприпаса.
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