В Николаевской области мужчина взорвал гранатой четырех полицейских

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В Николаевской области один полицейский погиб, еще трое ранены в результате взрыва гранаты

Об этом сообщает в Facebook Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как отмечается, 28 апреля днем наряд полиции прибыл по вызову о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, мужчина достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Четверо правоохранителей пострадали.

От полученных травм 21-летний полицейский Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы.

Злоумышленник был задержан.

Напомним, СБУ задержала агентку ФСБ, которая готовила теракт в Николаеве.