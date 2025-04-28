В Николаевской области мужчина взорвал гранатой четырех полицейских
В Николаевской области один полицейский погиб, еще трое ранены в результате взрыва гранаты
Об этом сообщает в Facebook Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Как отмечается, 28 апреля днем наряд полиции прибыл по вызову о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, мужчина достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Четверо правоохранителей пострадали.
От полученных травм 21-летний полицейский Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы.
Злоумышленник был задержан.
Напомним, СБУ задержала агентку ФСБ, которая готовила теракт в Николаеве.
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