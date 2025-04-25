На Ровенщине 17-летний парень попал в реанимацию после ДТП

фото: Национальная полиция

В Ровенском районе в результате ДТП тяжело травмировался несовершеннолетний. Следователи проводят досудебное расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 23 апреля около 9:00 в селе Моквин Березновской общины.

По предварительным данным следствия, 50-летний водитель автомобиля Fiat Scudo, житель села Друхов, наехал на 17-летнего местного жителя. Парень внезапно выбежал на дорогу из-за остановившегося для высадки пассажиров автобуса.

В результате ДТП несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы ноги и ключицы. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

Правоохранители открыли уголовное производство. По результатам осмотра, водитель автомобиля был трезв.

Напомним, на Волыни получил приговор мужчина, который в пьяном состоянии вызвал ДТП. В результате аварии погибла женщина.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области предстанет перед судом водитель, повлекший смертельную аварию. В результате ДТП погиб человек. Приговор водитель ждет под домашним арестом.