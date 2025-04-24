13:30  24 апреля
В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура
12:52  24 апреля
В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
06:10  24 апреля
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 20:37

На Волыни судили водителя за смертельное ДТП

24 апреля 2025, 20:37
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На Волыни получил приговор мужчина, который в пьяном состоянии вызвал ДТП. В результате аварии погибла женщина

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

20-летний житель Луцка признан виновным в нарушении в состоянии алкогольного опьянения правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой смерть человека. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок пять лет.

Сама авария произошла осенью 2024 года. Пьяный событий был за рулем MAN. Он ехал по автодороге между селами Поддубцы и Борохов Луцкого района наехал на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.

В результате ДТП 65-летняя женщина погибла на месте. К моменту совершения ДТП водитель был лишен на год права на управление транспортными средствами. Ведь раньше он привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области предстанет перед судом водитель, который привел к смертельной аварии. В результате ДТП погиб человек. Приговор водитель ждет под домашним арестом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария
На Киевщине легковушка сбила насмерть велосипедиста
24 апреля 2025, 03:59
В Одесской области столкнулись грузовики: один из водителей сгорел заживо
24 апреля 2025, 03:34
В Черкасской области Mazda въехала в бетонную опору и перевернулась: трое пострадавших
24 апреля 2025, 00:07
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Сумской области 25 апреля объявили Днем траура
24 апреля 2025, 21:05
В Харьковской области разминировали еще около 320 гектаров территорий
24 апреля 2025, 21:00
Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: ранены 4 гражданских
24 апреля 2025, 20:20
На Волыни мэр города получил подозрение из-за хищения бюджета при закупке авто для ВСУ
24 апреля 2025, 20:07
Издевательство выбирали подписчики: киевлянин показывал в Telegram, как он пытает котенка
24 апреля 2025, 19:47
Под Херсоном россияне обстреляли двор жилого дома и убили женщину
24 апреля 2025, 19:40
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией
24 апреля 2025, 19:23
Войска РФ ударили по вокзалу в Краматорске: есть повреждения
24 апреля 2025, 19:00
В Харькове мужчина выпал из окна квартиры 11 этажа
24 апреля 2025, 18:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »