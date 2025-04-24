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На Волыни получил приговор мужчина, который в пьяном состоянии вызвал ДТП. В результате аварии погибла женщина

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

20-летний житель Луцка признан виновным в нарушении в состоянии алкогольного опьянения правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой смерть человека. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок пять лет.

Сама авария произошла осенью 2024 года. Пьяный событий был за рулем MAN. Он ехал по автодороге между селами Поддубцы и Борохов Луцкого района наехал на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.

В результате ДТП 65-летняя женщина погибла на месте. К моменту совершения ДТП водитель был лишен на год права на управление транспортными средствами. Ведь раньше он привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области предстанет перед судом водитель, который привел к смертельной аварии. В результате ДТП погиб человек. Приговор водитель ждет под домашним арестом.