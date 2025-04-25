фото: полиция

ДТП произошло 24 апреля в 05:35 на трассе Н-01 Киев-Знаменка на Обуховщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Toyota не справился с управлением и въехал в отбойник. От удара легковушка перевернулась на крышу.

От полученных травм 21-летний водитель скончался до приезда медиков.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 22 апреля в Черкасской области Mazda въехала в бетонную опору и перевернулась. Пострадали три человека.