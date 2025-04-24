Разбой на Закарпатье: подростка будут судить за нападение на таксиста

фото: Национальная полиция

На Тячевщине будут судить 17-летнего жителя поселка Дубово, совершившего разбойное нападение на таксиста

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 21 января этого года. Тогда в полицию обратился 61-летний мужчина и сообщил, что на него напал неизвестный.

Выезжавшие на место происшествия полицейские установили, что заявитель работает таксистом. В ту ночь он перевозил клиента, который, находясь на заднем сиденье автомобиля, внезапно начал душить мужчину и нанес ему несколько ударов по голове.

Впоследствии злоумышленник насильно отобрал у водителя мобильный телефон, 3 тысячи гривен и на ходу выскочил из транспортного средства.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 17-летний местный житель. Его быстро разыскали и задержали.

Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой, совершенный в условиях военного положения.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен для судебного разбирательства.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве подростки избили военного. Событие произошло в столичном гидропарке.