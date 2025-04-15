Фото: Нацполиция

В Ровенской области предстанет перед судом водитель, который вызвал смертельную аварию на автодороге. По данным полиции, он был на тот момент пьян за рулем

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Перед судом предстанет 36-летний житель Ровенского района. В пьяном состоянии он управлял автомобилем с технически неисправной тормозной и ходовой системами. Это привело к смертельной аварии.

ДТП произошло в декабре прошлого года на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" вблизи села Зоря. Водитель Renaut Laguna не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с внедорожником Suzuki Grand Vitara.

В результате аварии пассажир легковушки (45-летний мужчина) погиб. Еще один пассажир, а также оба водителя получили травмы. Суд 36-летний водитель ждет под домашним арестом.

Напомним, ранее в Ровенской области водитель сбил 6-летнюю девочку. По словам водителя, ребенок играл на дороге. В результате аварии девочку госпитализировали с переломом ноги.