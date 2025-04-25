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25 квітня 2025, 10:37

На Рівненщині 17-річний хлопець потрапив до реанімації після ДТП

25 квітня 2025, 10:37
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фото: Національна поліція
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У Рівненському районі внаслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній. Слідчі проводять досудове розслідування

Про це повідомила поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 23 квітня близько 9:00 у селі Моквин Березнівської громади.

За попередніми даними слідства, 50-річний водій автомобіля "Fiat Scudo", житель села Друхів, наїхав на 17-річного місцевого жителя. Хлопець раптово вибіг на дорогу з-за автобуса, який зупинився для висадки пасажирів.

У результаті ДТП неповнолітній отримав закриту черепно-мозкову травму, переломи ноги та ключиці. Його госпіталізували до реанімаційного відділення.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За результатами огляду, водій авто був тверезим.

Нагадаємо, на Волині отримав вирок чоловік, який в п'яному стані спричинив ДТП. Внаслідок аварії загинула жінка.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині постане перед судом водій, який спричинив смертельну аварію. Внаслідок ДТП загинула людина. На вирок водій чекає під домашнім арештом.

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ДТП ПДР поліція Рівненська область реанімація неповнолітній
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