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24 апреля 2025, 14:50

Резня на Ровенщине: мужчина ударил односельчанина ножом из-за обвинений в краже

24 апреля 2025, 14:50
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фото: Национальная полиция
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В селе Почапки Ровенского района полиция задержала 62-летнего местного жителя, который во время конфликта нанес ножевое ранение своему односельчанину

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавший находится в больнице с проникающим ранением брюшной полости.

Инцидент произошел вечером 22 апреля. По словам полиции, все началось с бытовой ссоры — потерпевший обвинил хозяина в краже, что вызвало агрессивную реакцию. Во время спора мужчина схватил кухонный нож и ударил гостя в живот, после чего просто удалился.

Правоохранители уголовного розыска оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужчине уже сообщено о подозрении.

Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на днях в Ровенской области мужчина напал с ножом на знакомого из- за припаркованного авто.

На Днепропетровщине задержали мужчину, убившего соседского ребенка. Мужчину задержали. Ему объявили подозрение и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области мужчина напал на сына с ножом и чуть не убил его.

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