Резня на Ровенщине: мужчина ударил односельчанина ножом из-за обвинений в краже

фото: Национальная полиция

В селе Почапки Ровенского района полиция задержала 62-летнего местного жителя, который во время конфликта нанес ножевое ранение своему односельчанину

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавший находится в больнице с проникающим ранением брюшной полости.



Инцидент произошел вечером 22 апреля. По словам полиции, все началось с бытовой ссоры — потерпевший обвинил хозяина в краже, что вызвало агрессивную реакцию. Во время спора мужчина схватил кухонный нож и ударил гостя в живот, после чего просто удалился.

Правоохранители уголовного розыска оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужчине уже сообщено о подозрении.

Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на днях в Ровенской области мужчина напал с ножом на знакомого из- за припаркованного авто.

На Днепропетровщине задержали мужчину, убившего соседского ребенка. Мужчину задержали. Ему объявили подозрение и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области мужчина напал на сына с ножом и чуть не убил его.