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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Преступление произошло 19 апреля в 18:00 в городе Шахтерское Синельниковского района. Фигурант поругался с соседским мальчиком на лестничной площадке многоэтажки. Во время конфликта 43-летний мужчина выхватил нож и напал на ребенка. С ножевыми ранениями в живот мальчика доставили в больницу. К сожалению, он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Мужчину задержали. Ему объявили подозрение и заключили под стражу.

Напомним, в Житомирской области мужчина напал на сына с ножом и чуть не убил его.