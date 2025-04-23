На Днепропетровщине задержали мужчину, который убил соседского ребенка
Ранее судимый мужчина нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения, в результате которых ребенок умер
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Преступление произошло 19 апреля в 18:00 в городе Шахтерское Синельниковского района. Фигурант поругался с соседским мальчиком на лестничной площадке многоэтажки. Во время конфликта 43-летний мужчина выхватил нож и напал на ребенка. С ножевыми ранениями в живот мальчика доставили в больницу. К сожалению, он скончался.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Мужчину задержали. Ему объявили подозрение и заключили под стражу.
Напомним, в Житомирской области мужчина напал на сына с ножом и чуть не убил его.
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