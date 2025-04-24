В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
В Луцке полицейские задержали двух мужчин, которые среди бела дня жестоко избили и порезали прохожего
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 23 апреля на улице Генерала Шухевича. Пострадал 33-летний местный житель.
Как сообщили в полиции, нападавшие с хулиганским мотивов — избивали мужчину руками, а впоследствии нанесли ножевые ранения.
Злоумышленников удалось быстро идентифицировать и задержать. Ими оказались жители Луцка 1992 и 1986 годов рождения. Оба ножа изъяты как вещественные доказательства.
Следователи начали уголовное производство. За совершенное фигурантам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Ивано-Франковске среди бела дня велосипедист ограбил женщину. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Коломыйского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.