В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего

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В Луцке полицейские задержали двух мужчин, которые среди бела дня жестоко избили и порезали прохожего

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 23 апреля на улице Генерала Шухевича. Пострадал 33-летний местный житель.

Как сообщили в полиции, нападавшие с хулиганским мотивов — избивали мужчину руками, а впоследствии нанесли ножевые ранения.

Злоумышленников удалось быстро идентифицировать и задержать. Ими оказались жители Луцка 1992 и 1986 годов рождения. Оба ножа изъяты как вещественные доказательства.

Следователи начали уголовное производство. За совершенное фигурантам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковске среди бела дня велосипедист ограбил женщину. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Коломыйского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.