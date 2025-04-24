Різанина на Рівненщині: чоловік ударив односельця ножем через звинувачення у крадіжці

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У селі Почапки Рівненського району поліція затримала 62-річного місцевого жителя, який під час конфлікту наніс ножове поранення своєму односельцю

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждалий перебуває в лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини.



Інцидент стався ввечері 22 квітня. За словами поліції, все почалося з побутової сварки — потерпілий звинуватив господаря у крадіжці, що викликало агресивну реакцію. Під час суперечки чоловік схопив кухонний ніж і вдарив гостя у живіт, після чого просто пішов.

Правоохоронці карного розшуку оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Чоловіку вже повідомлено про підозру.

Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Рівненщині чоловік напав з ножем на знайомого через припарковане авто.

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