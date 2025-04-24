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24 квітня 2025, 14:50

Різанина на Рівненщині: чоловік ударив односельця ножем через звинувачення у крадіжці

24 квітня 2025, 14:50
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фото: Національна поліція
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У селі Почапки Рівненського району поліція затримала 62-річного місцевого жителя, який під час конфлікту наніс ножове поранення своєму односельцю

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждалий перебуває в лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини.

Інцидент стався ввечері 22 квітня. За словами поліції, все почалося з побутової сварки — потерпілий звинуватив господаря у крадіжці, що викликало агресивну реакцію. Під час суперечки чоловік схопив кухонний ніж і вдарив гостя у живіт, після чого просто пішов.

Правоохоронці карного розшуку оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Чоловіку вже повідомлено про підозру.

Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Рівненщині чоловік напав з ножем на знайомого через припарковане авто.

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вбив сусідську дитину. Чоловіка затримали. Йому оголосили підозру та взяли під варту.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині чоловік напав на сина з ножем та ледь не вбив його.

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