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23 апреля 2025, 19:35

В Ровенской области мужчина напал с ножом на знакомого из-за припаркованного авто

23 апреля 2025, 19:35
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили мужчину, который ударил знакомого ножом. Он нанес удар, а затем скрылся

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

22 апреля правоохранителям сообщили о драке с ножом. В селе Мнишин неизвестный нанес удар ножом 58-летнему знакомому. Затем он скрылся на автомобиле Opel с места инцидента.

Впоследствии выяснилось, что 58-летнему мужчине мешал автомобиль, припаркованный 47-летним местным жителем. Поэтому они начали конфликтовать. В ходе ссоры старший ударил младшего кулаком по лицу. Тот в ответ нанес удар ножом в грудную клетку.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Злоумышленник свою легковушку покинул в селе Подоляны, а оттуда пешком добрался до Горбакова, где зашел в местный магазин. Там его увидел правоохранитель, который был тогда вне службы, но знал о преступлении. Он вызвал коллег на место.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчина ударил ножом несовершеннолетнюю. По данным правоохранителей, он пришел домой пьяный и из-за ревности ударил 17-летнюю девушку, с которой он жил. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы.

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