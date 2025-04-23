Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили мужчину, который ударил знакомого ножом. Он нанес удар, а затем скрылся

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

22 апреля правоохранителям сообщили о драке с ножом. В селе Мнишин неизвестный нанес удар ножом 58-летнему знакомому. Затем он скрылся на автомобиле Opel с места инцидента.

Впоследствии выяснилось, что 58-летнему мужчине мешал автомобиль, припаркованный 47-летним местным жителем. Поэтому они начали конфликтовать. В ходе ссоры старший ударил младшего кулаком по лицу. Тот в ответ нанес удар ножом в грудную клетку.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Злоумышленник свою легковушку покинул в селе Подоляны, а оттуда пешком добрался до Горбакова, где зашел в местный магазин. Там его увидел правоохранитель, который был тогда вне службы, но знал о преступлении. Он вызвал коллег на место.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчина ударил ножом несовершеннолетнюю. По данным правоохранителей, он пришел домой пьяный и из-за ревности ударил 17-летнюю девушку, с которой он жил. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы.