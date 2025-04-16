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16 апреля 2025, 13:59

На Житомирщине отец напал на сына с ножом и чуть не убил его

16 апреля 2025, 13:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Полицейские задержали 57-летнего жителя Житомирского района, подозреваемого в покушении на убийство собственного сына

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 14 апреля в одном из населённых пунктов Станишевской общины.

Между родственниками возник бытовой спор, в ходе которого отец нанес сыну удар ножом в грудную клетку. Раненого 28-летнего мужчину госпитализировали с проникающим ранением. Его срочно прооперировали.

Сам подозреваемый вызвал медиков, признал свою вину, мужчину задержали.

Полиция собрала вещественные доказательства, а уже на следующий день мужчине объявили о подозрении. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре мужчина напал с ножом на владельца квартиры, где он арендует комнату.

Ранее в Киеве мужчина ударил женщину ножом. Он пришел в подъезд и звал свою знакомую. Когда соседка сделала ему замечание, он нанес ей несколько ударов в живот ножом и бросился бежать. Правоохранители его задержали.

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