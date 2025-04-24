Житель Одесщины может сесть на 10 лет за ограбление ребенка
Следователи выдвинули фигуранту обвинения. Ему грозит заключение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Событие произошло в конце марта вечером на одной из центральных улиц Белгород-Днестровского. Проходя мимо 15-летней девушки, злоумышленник вырвал у нее из рук телефон и скрылся. В полицию об этом сообщила женщина, которая стала очевидцем происшествия.
Правоохранители разыскали правонарушителя и задержали в процессуальном порядке. Угнанный им телефон стоимостью почти 10 тысяч гривен изъяли и вернули владелице.
За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области будут судить 69-летнего мужчину, который зарезал односельчанина.
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