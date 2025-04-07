Изготовлял и сбывал наркотики: житель Ровно сядет более чем на 5 лет
Житель Ровно получил более пяти лет заключения за производство и продажу наркотиков
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Во время совершения преступления 36-летний мужчина находился на испытательном сроке за совершение аналогичного уголовного преступления.
Так, в августе прошлого года правоохранители разоблачили лабораторию по изготовлению метамфетамина, которую в то время 35-летний житель Ровно устроил по месту своего жительства.
Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли псевдоэфедрин весом около трех килограммов, устройства для употребления наркотиков и лабораторное оборудование для изготовления психотропного вещества.
Следователи сообщили ровенчанину о подозрении в совершении преступления.
На днях судья Ровенского городского суда вынес приговор по делу: 5 лет и 1 месяц лишения свободы.
Напомним, полицейские Тернопольщины разоблачили организованную преступную группу, которая реализовывала наркотики на территории двух областей.