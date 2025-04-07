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Житель Ровно получил более пяти лет заключения за производство и продажу наркотиков

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Во время совершения преступления 36-летний мужчина находился на испытательном сроке за совершение аналогичного уголовного преступления.

Так, в августе прошлого года правоохранители разоблачили лабораторию по изготовлению метамфетамина, которую в то время 35-летний житель Ровно устроил по месту своего жительства.

Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли псевдоэфедрин весом около трех килограммов, устройства для употребления наркотиков и лабораторное оборудование для изготовления психотропного вещества.

Следователи сообщили ровенчанину о подозрении в совершении преступления.

На днях судья Ровенского городского суда вынес приговор по делу: 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Напомним, полицейские Тернопольщины разоблачили организованную преступную группу, которая реализовывала наркотики на территории двух областей.