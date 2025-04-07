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07 апреля 2025, 09:07

Водитель, который хотел подкупить патрульных в Киеве, сядет на два года

07 апреля 2025, 09:07
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За попытку подкупить киевских патрульных водитель получил два года тюрьмы

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, сообщает RegioNews.

Суд установил, что в сентябре 2024 года сотрудники управления патрульной полиции остановили на проспекте Бажана автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы избежать составления административного протокола, мужчина предложил патрульным взятку в размере 5000 гривен. Однако полицейские отказались от денег и вызвали следственно-оперативную группу.

Стоит отметить, что на время судебного разбирательства обвиняемый уже был задержан за совершение разбоя в Киевской области.

Дарницкий районный суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы за попытку подкупа правоохранителей.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении жителя Харьковщины, предлагавшего взятку полицейским в городе Изюм.

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Киев патрульная полиция взятка водитель суд алкоголь тюрьма
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