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04 апреля 2025, 17:45

Полицейские Тернопольщины разоблачили организованную преступную группу, которая реализовывала наркотики на территории двух областей

04 апреля 2025, 17:45
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фото: Национальная полиция
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Наркобизнес организовал житель Хмельницкой области, находясь в следственном изоляторе Тернопольской области. Он вместе с сокамерником и четырьмя сообщниками на свободе, создал несколько интернет-магазинов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Фигурант попытался наладить продажу запрещенных веществ и в стенах СИЗО, но этого не допустили работники управления по борьбе с наркопреступностью совместно с работниками Чертковского учреждения исполнения наказаний.

"Среди ассортимента дельцов - наркотическое средство каннабиса, психотропные вещества амфетамин и PVP. Все заказывали через интернет. Клиентами были наркозависимые лица из Хмельнитчины и Тернопольщины. Товар реализовывали методом закладок", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие.

Напомним, жителю Тернопольщины грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное сбыт оружия и боеприпасов.

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