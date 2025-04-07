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Житель Рівного отримав понад п'ять років ув'язнення за виробництво та продаж наркотиків

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Під час вчинення злочину 36-річний чоловік перебував на іспитовому строку за скоєння аналогічного кримінального правопорушення.

Так, у серпні минулого року правоохоронці викрили лабораторію з виготовлення метамфетаміну, яку на той час 35-річний рівнянин облаштував за місцем свого проживання.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили псевдоефедрин вагою майже три кілограми, пристрої для вживання наркотиків та лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини.

Слідчі повідомили рівнянину про підозру у вчинені злочину.

Днями суддя Рівненського міського суду виніс вирок по справі: 5 років та 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Тернопільщини викрили організовану злочинну групу, яка реалізовували наркотики на території двох областей.