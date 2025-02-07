Фото: Нацполиция

Двое мужчин приехали в Ровно на заработки. Однако их ссора на вокзале привела к смерти

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло 6 февраля около 20:35. В полицию обратился работник вокзала и сообщил, что у путей лежит неизвестный. Когда приехали медики, они уже констатировали смерть мужчины.

Раны мужчины не походили на травмы в результате наезда поезда. Поэтому правоохранители начали разыскивать убийцу. В результате нападавшего задержали.

Оказалось, что в Ровно на заработки приехали двое мужчин – 61-летний житель Полтавской области и 65-летний житель Черниговской области. Когда они находились на вокзале, между ними произошел конфликт. Завязалась потасовка: жителя Полтавщины знакомый ударил в голову, а также ногами и руками по всему телу. Потерпевший скончался на месте.

"Нападающий, чтобы скрыть преступление, перетащил тело на пути и ушел. Оперативники разыскали 65-летнего жителя Черниговщины на одной из улиц Ровно: его штаны и обувь были в крови", - рассказали в полиции.

Напомним, в Житомирской области будут судить 18-летнего парня за жестокое убийство. Известно, что он ночью увидел мужчину и попросил о сигарете. Когда парень услышал отказ – он напал на мужчину с ножом, и нанес ему около 100 ударов. Потерпевший скончался от ранений.

Также в столице будут судить мужчину, убившего 67-летнюю женщину. Известно, что это была его знакомая, с которой он пошел на свидание на природе. Однако когда между ними возникла ссора, он изнасиловал ее и задушил. Тело мужчина просто накрыл и скрылся с места инцидента.