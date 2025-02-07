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07 лютого 2025, 15:29

Вбив і перетягнув тіло на колії: на Рівненщині на вокзалі до смерті забили 61-річного чоловіка

07 лютого 2025, 15:29
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Фото: Нацполіція
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Двоє чоловіків приїхали до Рівного на заробітки. Проте їхня сварка на вокзалі призвела до смерті

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Це сталося 6 лютого, близько о 20:35. До поліції звернувся працівник вокзалу та повідомив, що біля колій лежить невідомий. Коли приїхали медики, то вони вже констатували смерть чоловіка.

Рани чоловіка не були схожі на травми внаслідок наїзду потягу. Тому правоохоронці почали розшукувати вбивцю. В результаті нападника затримали.

Виявилося, що до Рівного на заробітки приїхали двоє чоловіків - 61-річний житель Полтавської області та 65-річний житель Чернігівської області. Коли вони були на вокзалі, між ними стався конфлікт. Зав'язалась бійка: жителя Полтавщини знайомий вдарив в голову, а також ногами і руками по всьому тілу. Потерпілий помер на місці.

"Нападник, аби приховати злочин, перетягнув тіло на колії та пішов. Оперативники розшукали 65-річного жителя Чернігівщини на одній із вулиць Рівного: його штани та взуття були у крові", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, в Житомирській області судитимуть 18-річного хлопця за жорстоке вбивство. Відомо, що він вночі побачив чоловіка, та попросив про цигарку. Коли хлопець почув відмову - він напав на чоловіка з ножем, і завдав йому близько 100 ударів. Потерпілий помер від поранень.

Також у столиці судитимуть чоловіка, який вбив 67-річну жінку. Відомо, що це була його знайома, з якою він пішов на побачення на природі. Проте коли між ними виникла сварка - він зґвалтував її та задушив. Тіло чоловік просто накрив та втік з місця інциденту.

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