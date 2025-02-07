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07 февраля 2025, 01:54

Изнасиловал и убил женщину с дочерью: пожизненный приговор житель Житомира остался в силе

07 февраля 2025, 01:54
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фото: pixabay
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Житомирский апелляционный суд оставил в силе приговор местному жителю – пожизненное заключение и выплату более 5,5 млн грн компенсации семьям погибших. Суд отклонил апелляцию осужденного и его адвоката

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Ряд особо тяжких преступлений парень совершил в Житомире, в сентябре 2021 года. Он с позднего вечера выследил 37-летнюю женщину, а утром проник в квартиру и изнасиловал ее.

После этого разбудил 13-летнюю дочь женщины и, угрожая ножом, заставил показать, где лежат ювелирные украшения. Когда девочка попыталась сопротивляться, злоумышленник сначала нанес ей смертельные ножевые ранения, а затем набросился с ножом и на мать.

Пытаясь скрыть преступление, совершил в помещении пожар, а сам скрылся на угнанном у женщины авто, который также сжег в поле.

На момент совершения преступления парень находился в состоянии наркотического опьянения.

Приговора злоумышленник ожидал под стражей.

Напомним, в Харькове мужчина жестоко убил 76-летнюю мать и ее кошку. Злоумышленника задержали.

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