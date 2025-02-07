Изнасиловал и убил женщину с дочерью: пожизненный приговор житель Житомира остался в силе
Житомирский апелляционный суд оставил в силе приговор местному жителю – пожизненное заключение и выплату более 5,5 млн грн компенсации семьям погибших. Суд отклонил апелляцию осужденного и его адвоката
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Ряд особо тяжких преступлений парень совершил в Житомире, в сентябре 2021 года. Он с позднего вечера выследил 37-летнюю женщину, а утром проник в квартиру и изнасиловал ее.
После этого разбудил 13-летнюю дочь женщины и, угрожая ножом, заставил показать, где лежат ювелирные украшения. Когда девочка попыталась сопротивляться, злоумышленник сначала нанес ей смертельные ножевые ранения, а затем набросился с ножом и на мать.
Пытаясь скрыть преступление, совершил в помещении пожар, а сам скрылся на угнанном у женщины авто, который также сжег в поле.
На момент совершения преступления парень находился в состоянии наркотического опьянения.
Приговора злоумышленник ожидал под стражей.
Напомним, в Харькове мужчина жестоко убил 76-летнюю мать и ее кошку. Злоумышленника задержали.