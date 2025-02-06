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06 февраля 2025, 14:35

Неудачное свидание: в Киеве мужчина изнасиловал 69-летнюю женщину и убил ее

06 февраля 2025, 14:35
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Фото: прокуратура
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Женщина пошла на свидание со своим старым знакомым. Однако между ними произошла ссора, и он изнасиловал ее и задушил.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

50-летний мужчина обвиняется в изнасиловании и умышленном убийстве женщины. Инцидент произошел летом 2024 года. Тогда в зеленой зоне Святошинского района обнаружили задушенную 69-летнюю женщину.

Впоследствии выяснилось, что ее изнасиловали, в результате чего она получила многочисленные повреждения внутренних органов. По данным следствия, женщина шла на свидание со знакомым, который в 2005 году был осужден за изнасилование и воровство в Автономной республике Крым. Он должен быть заключен на 15 лет, но уволился раньше.

Свидание завершилось ссорой, во время которой мужчина изнасиловал женщину, а затем задушил. Впоследствии он накрыл ее тело покрывалом и скрылся домой.

"Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – напомнили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили мужчину, который изнасиловал дочь знакомого и снимал процесс на видео. Потерпевшая – 14-летняя девочка с инвалидностью. Мужчина предложил ее подвезти, но в салоне авто изнасиловал ее и снял это на видео. "На горячем" мужчину поймал отец ребенка. Теперь изверг проведет в тюрьме 13 лет.

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