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В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Житомира по факту убийства мужчины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В октябре прошлого года 18-летний парень совершил в Житомире особо жестокое убийство. Это произошло почти в полночь возле ботанического сада.

Увидев незнакомого мужчину, который возвращался домой, юноша подошел к нему и попросил сигарету. Когда же в ответ услышал отказ, выхватил нож и нанес ему почти 100 ножевых ранений, никак не реагируя на громкие крики потерпевшего от невыносимой боли. После этого нападавший скрылся.

"Скорую" вызвал житель частного дома, возле которого произошло нападение. Однако медикам не удалось спасти 33-летнего мужчину – от многочисленных ран он умер.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Харькове мужчина жестоко убил 76-летнюю мать и ее кошку. Злоумышленника задержали.