11:05  06 февраля
ВСУ ночью поразили российский аэродром "Приморско-Ахтарский"
10:41  06 февраля
На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен
10:33  06 февраля
Удар по рынку "Барабашово" в Харькове: появились фото последствий
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2025, 00:11

Сто ножевых за отсутствие сигареты: в Житомире будут судить 18-летнего юношу за убийство прохожего

07 февраля 2025, 00:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Житомира по факту убийства мужчины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В октябре прошлого года 18-летний парень совершил в Житомире особо жестокое убийство. Это произошло почти в полночь возле ботанического сада.

Увидев незнакомого мужчину, который возвращался домой, юноша подошел к нему и попросил сигарету. Когда же в ответ услышал отказ, выхватил нож и нанес ему почти 100 ножевых ранений, никак не реагируя на громкие крики потерпевшего от невыносимой боли. После этого нападавший скрылся.

"Скорую" вызвал житель частного дома, возле которого произошло нападение. Однако медикам не удалось спасти 33-летнего мужчину – от многочисленных ран он умер.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Харькове мужчина жестоко убил 76-летнюю мать и ее кошку. Злоумышленника задержали.

суд убийство Житомир ножевое ранение
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
В Киевской области женщина угнала грузовик из СТО
07 февраля 2025, 01:30
В Киевской области в Днепре саперы нашли обломки вражеского дрона
07 февраля 2025, 01:16
В Сумской области в квартире нашли тела женщины и младенца
07 февраля 2025, 00:52
Масштабный пожар в центре управления отходами на Киевщине ликвидировали
07 февраля 2025, 00:35
В Киеве будут судить нотариуса, укравшей более миллиона гривен со счетов умерших людей
07 февраля 2025, 00:28
Не только французские Mirage 2000: Украина получила истребители F-16 от Нидерландов
06 февраля 2025, 22:25
Хотели отключить свет за долги: житель Николаевщины набросился на облэнерго с гранатой
06 февраля 2025, 21:45
Соратник Кличко рассказал, готовится ли "УДАР" к выборам
06 февраля 2025, 21:10
Обещал "решить" с ТЦК: в Одесской области задержали "бизнесмена на уклонистах"
06 февраля 2025, 21:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »