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Конфликт произошел из-за автомобиля, который один из братьев повредил. Даже присутствие родственников во время ссоры не помогло удержать обвиняемого от удара ножом.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

К 13 годам заключения был приговорен мужчина, который зарезал своего двоюродного брата. По данным правоохранителей, это произошло, когда родственники встретились, чтобы разрешить спор: во время выезда с парковки кузен задел авто осужденного.

На этой встрече присутствовали и другие родственники. Однако все равно произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый ударил ножом, который имел при себе, пострадавшего в грудную клетку. От полученных ранений он скончался в больнице.

"Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, заявил, что кто-то из присутствующих брызнул ему в лицо из перечного баллончика. При себе якобы ножа не было и свидетели его оговаривают, а кто именно ранил потерпевшего, сказать не может", - отметили правоохранители

Напомним, ранее в Киеве женщина из-за ревности зарезала мужчину. Убийство случилось в Святошинском районе столицы. Во время застолья между сожительницами возникла ссора на почве ревности. В результате женщина схватила кухонный нож и нанесла жертве удар в спину.

Также сообщалось, что в Сумской области мужчина из-за ревности зарезал жену. Это произошло во время застолья, когда супруги ссорились из-за ревности. Впоследствии мужчина схватил нож и нанес ей смертельные удары. После содеянного он сам лишил себя жизни.