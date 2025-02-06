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06 февраля 2025, 20:26

В Николаевской области квартирант забил до смерти владельца квартиры

06 февраля 2025, 20:26
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Иллюстративное фото
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Квартирант пил алкоголь с владельцем квартиры. Когда между ними началась ссора - злоумышленник напал на мужчину и забил его до смерти

Об этом сообщает Полиция Николаевской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, это произошло во время застолья. Мужчины распивали вместе алкоголь, когда между ними возник конфликт. В результате квартирант набросился на владельца квартиры. Он нанес мужчине удары по голове и туловищу. Потерпевший скончался.

Тело мужчины нашла его сестра и обратилась в полицию. Правоохранители обнаружили 35-летнего квартиранта, который до смерти избил владельца жилья. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни приговорили мужчину, который забил друга до смерти. Известно, что между ними произошел конфликт во время застения. В разгаре ссоры обвиняемый начал избивать мужчину ногами и руками. В результате потерпевший скончался.

Также сообщалось, что во Львовской области в одной из квартир нашли тело 57-летней женщины. Выяснилось, что ее до смерти убил собственный сын. По данным полиции, между ними произошел конфликт, и мужчина нанес матери сильные удары.

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