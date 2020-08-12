Мэр Ровно Хомко официально отказался баллотироваться на четвертый срок

Владимир Хомко под первым номером поведет в городской совет партию "За будущее"

Владимир Хомко под первым номером поведет в городской совет партию "За будущее"

Фото: Ровенские новости

Заявление о том, что больше не будет баллотироваться на городского главы Ровно Владимир Хомко официально озвучил сегодня во время презентации политического проекта «За будущее».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Семь дней".

Решение, которое принял для себя еще более года назад, продиктовано многими причинами, в том числе личными: я не буду баллотироваться на городского голову Ровно. Считаю, трех терминов для меня – вполне достаточно. Так вот, эти выборы пройдут без меня. Я уверен, что незаменимых людей нет, и не сомневаюсь, что жители найдут из 250 тысяч жителей Ровно достойного человека, который будет заниматься городом. По крайней мере, тому, кто победит в этих выборах, я хочу пожелать успеха, потому что я – житель, остаюсь жить в Ровно и мне не безразлично, каково состояние дел будет в моем родном городе", - рассказал Хомко.

Несмотря на то, что Владимир Хомко не будет участвовать в мэрской гонке, он остается в политике. Он возглавил команду партии Игоря Палицы "За будущее", которая идет на выборы в Ровенской городского совета.

Напомним, информацию о том, что Владимир Хомко не будет участвовать в выборах мэра СМИ неофициально обнародовали в минувшее воскресенье, 9 августа.