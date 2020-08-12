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Мер Рівного Хомко офіційно відмовився від балотування на четвертий термін
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12 серпня 2020, 14:47 7

Мер Рівного Хомко офіційно відмовився від балотування на четвертий термін

12 серпня 2020, 14:47 7
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Володимир Хомко під першим номером поведе до міської ради партію "За майбутнє"
Володимир Хомко під першим номером поведе до міської ради партію "За майбутнє"
Фото: Рівненські новини
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Заяву про те, що більше не балотуватиметься на міського голову Рівного, Володимир Хомко офіційно озвучив сьогодні під час презентації політичного проєкту «За майбутнє».

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Сім днів".

Рішення, яке прийняв для себе ще більш як рік тому, продиктоване багатьма причинами, в тому числі особистими: я не буду балотуватися на міського голову Рівного. Вважаю, трьох термінів для мене – цілком достатньо. Отож, ці вибори пройдуть без мене. Я впевнений, що незамінних людей немає, і не сумніваюся, що рівняни знайдуть із 250 тисяч мешканців Рівного достойну людину, яка буде опікуватися містом. Принаймні, тому, хто переможе у цих виборах, я хочу побажати успіху, бо я – рівнянин, залишаюся жити в Рівному і мені не байдуже, який стан справ буде в моєму рідному місті", - розповів Хомко.

Попри те, що Володимир Хомко не братиме участі у мерських перегонах, він залишається в політиці. Він очолив команду партії Ігоря Палиці "За майбутнє", яка йде на вибори до Рівненської міської ради.

Нагадаємо, інформацію про те, що Володимир Хомко не братиме участь у виборах мера ЗМІ неофіційно оприлюднили минулої неділі, 9 серпня.

вибори мер горсовет Рівне Палиця Ігор Кандидат Хомко Володимир За майбутнє
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