Мер Рівного Хомко офіційно відмовився від балотування на четвертий термін

Володимир Хомко під першим номером поведе до міської ради партію "За майбутнє"

Володимир Хомко під першим номером поведе до міської ради партію "За майбутнє"

Фото: Рівненські новини

Заяву про те, що більше не балотуватиметься на міського голову Рівного, Володимир Хомко офіційно озвучив сьогодні під час презентації політичного проєкту «За майбутнє».

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Сім днів".

Рішення, яке прийняв для себе ще більш як рік тому, продиктоване багатьма причинами, в тому числі особистими: я не буду балотуватися на міського голову Рівного. Вважаю, трьох термінів для мене – цілком достатньо. Отож, ці вибори пройдуть без мене. Я впевнений, що незамінних людей немає, і не сумніваюся, що рівняни знайдуть із 250 тисяч мешканців Рівного достойну людину, яка буде опікуватися містом. Принаймні, тому, хто переможе у цих виборах, я хочу побажати успіху, бо я – рівнянин, залишаюся жити в Рівному і мені не байдуже, який стан справ буде в моєму рідному місті", - розповів Хомко.

Попри те, що Володимир Хомко не братиме участі у мерських перегонах, він залишається в політиці. Він очолив команду партії Ігоря Палиці "За майбутнє", яка йде на вибори до Рівненської міської ради.

Нагадаємо, інформацію про те, що Володимир Хомко не братиме участь у виборах мера ЗМІ неофіційно оприлюднили минулої неділі, 9 серпня.