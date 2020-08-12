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12 августа 2020, 14:11 2

Действующий мэр Нововолынска пойдет на выборы от "Слуги народа"

12 августа 2020, 14:11 2
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На прошлых выборах Виктор Сапожников баллотировался от блока Петра Порошенко
Фото: Таблоид Волынь
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Действующий Нововолынский городской голова Виктор Сапожников будет переизбираться на пост от партии "Слуга народа".

Об этом в интервью изданию "ВолиньПравда" рассказал глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко, пишет RegioNews.

Это очень порядочный человек. Я его лично поддерживаю и как специалиста, и как порядочного человека. И те, кто за свою жизнь ни одной собачьей будки не построили, те "народные" и все остальные, не могут даже с ним на одном уровне стоять, тем более, критиковать его", - рассказал Погуляйко.

Юрий Погуляйко также отметил, что лично не занимается избирательной кампании "Слуги народа", но сказал, что с ним советуются:

Лично не занимаюсь, потому что не имею времени, да и не могу этим заниматься. Занимаются люди, которые в этом опытные. Я могу посоветовать людей, предложить кандидата в мэры. Моим мнением интересуются, со мной советуются.

Напомним, в рекламном проморолике к выборам "Слуги народа" "уменьшили" площадь Волыни в тысячу раз .

выборы Слуга народа мэр Волынь Погуляйко Юрий Волынская область Кандидат Нововолынск
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