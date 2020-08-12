Действующий мэр Нововолынска пойдет на выборы от "Слуги народа"

На прошлых выборах Виктор Сапожников баллотировался от блока Петра Порошенко

На прошлых выборах Виктор Сапожников баллотировался от блока Петра Порошенко

Фото: Таблоид Волынь

Об этом в интервью изданию "ВолиньПравда" рассказал глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко, пишет RegioNews.

Это очень порядочный человек. Я его лично поддерживаю и как специалиста, и как порядочного человека. И те, кто за свою жизнь ни одной собачьей будки не построили, те "народные" и все остальные, не могут даже с ним на одном уровне стоять, тем более, критиковать его", - рассказал Погуляйко.

Юрий Погуляйко также отметил, что лично не занимается избирательной кампании "Слуги народа", но сказал, что с ним советуются:

Лично не занимаюсь, потому что не имею времени, да и не могу этим заниматься. Занимаются люди, которые в этом опытные. Я могу посоветовать людей, предложить кандидата в мэры. Моим мнением интересуются, со мной советуются.

Напомним, в рекламном проморолике к выборам "Слуги народа" "уменьшили" площадь Волыни в тысячу раз .