На Закарпатье четверо нардепов создали новую политсилу

Скоро огласят полный список команды

Скоро огласят полный список команды

Роберт Горват / Facebook

Как сообщает RegioNews, об этом написал в Facebook нардеп VIII и IX созывов Роберт Горват.

"Да, друзья, это правда: мы создали партию "Родное Закарпатье". Вместе с народными депутатами Василием Петевкой, Валерием Лунченком и Поляком Владиславом мы вошли в Политсовет партии", – написал он.

Горват добавил, что сейчас они формируют команды кандидатов-патриотов в советы всех уровней – от объединенных общин в Закарпатской областного совета.

"Без сомнений, станем мощной региональной силой, которая не зависит ни от олигархов, ни от киевских партийных боссов. Сейчас – удачный момент для развития области. Децентрализация сделала местное самоуправление сильнее, руководители на местах имеют больше ресурсов и возможностей. Но нужно работать вместе. Чтобы "толкать" важные проекты и идеи, надо иметь поддержку единомышленников на всех уровнях. И в ОТГ или Ужгородской мэрии, и в районном совете, и в областной, и в парламенте. Везде должна работать команда сильных управленцев, патриотов края, которые здесь живут и любят свою землю. Мы такую мощную команду создаем. Присоединяйтесь!" – призвал он.

Горват сообщил, что скоро его команда представит людей, которые пойдут на выборы от политической партии.

Напомним, в Ужгороде представили членов "Команды Андрея Балоги".