Коронавирус обнаружили в женском монастыре где находится резиденция митрополита Онуфрия

В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ Московского патриархата обнаружили коронавирус. Здесь находится резиденция митрополита УПЦ МП Онуфрия. Именно из этого монастыря некоторые всеукраинские каналы транслировали Пасхальную всенощную

В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ Московского патриархата обнаружили коронавирус. Здесь находится резиденция митрополита УПЦ МП Онуфрия. Именно из этого монастыря некоторые всеукраинские каналы транслировали Пасхальную всенощную

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, пишет RegioNews.

"Отмечу, что девять лиц, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской лавры, трое – из Покровского Голосеевского монастыря и одно лицо – из женского монастыря Святого Пантелеймона (в Феофании, – ред.)", – сообщил Кличко.

По его словам, всего в Киеве коронавирус обнаружили в четырех монастырях. Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский монастыри уже закрыты на карантин.

Напомним, в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом уже более 100 человек, в том числе ректор Киевской духовной академии епископ Сильвестр. С начала месяца в лавре умерли три монаха.

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона (Черепанов) заразился коронавирусом, позже, монастырь тоже закрыли на карантин.

Также читайте: Россия хочет передать "гумконвой" для больных в Лавре