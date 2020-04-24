14:25  24 апреля
Саакашвили: Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ
13:25  24 апреля
Коронавирус обнаружили в женском монастыре где находится резиденция митрополита Онуфрия
11:27  24 апреля
Основатель "B2B Jewelry" зарегистрировал собственную политическую партию
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 13:25 17

Коронавирус обнаружили в женском монастыре где находится резиденция митрополита Онуфрия

Читайте також
українською мовою
24 апреля 2020, 13:25 17
Читайте також українською мовою
В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ Московского патриархата обнаружили коронавирус. Здесь находится резиденция митрополита УПЦ МП Онуфрия. Именно из этого монастыря некоторые всеукраинские каналы транслировали Пасхальную всенощную
В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ Московского патриархата обнаружили коронавирус. Здесь находится резиденция митрополита УПЦ МП Онуфрия. Именно из этого монастыря некоторые всеукраинские каналы транслировали Пасхальную всенощную

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, пишет RegioNews.

"Отмечу, что девять лиц, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской лавры, трое – из Покровского Голосеевского монастыря и одно лицо – из женского монастыря Святого Пантелеймона (в Феофании, – ред.)", – сообщил Кличко.

По его словам, всего в Киеве коронавирус обнаружили в четырех монастырях. Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский монастыри уже закрыты на карантин.

Напомним, в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом уже более 100 человек, в том числе ректор Киевской духовной академии епископ Сильвестр. С начала месяца в лавре умерли три монаха.

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона (Черепанов) заразился коронавирусом, позже, монастырь тоже закрыли на карантин.

Также читайте: Россия хочет передать "гумконвой" для больных в Лавре

Пасхальные службы могут стать причиной продления карантина


коронавирус Киев церковь карантин статистика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус обнаружили в женском монастыре где находится резиденция митрополита Онуфрия
24 апреля 2020, 13:25
Полсотни военных ВСУ инфицировались COVID-19
24 апреля 2020, 13:13
Митрополит Онуфрий рукоположил нардепа Новинского диаконом УПЦ МП
24 апреля 2020, 12:25
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 22:15
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Олег Бегаль
Дмитрий Гордон
Валерия Ясницкая
Все блоги »
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Жена-миллионерша и российский шпион: что известно о новоназначенном главе Закарпатской ОГА Алексее Петрове
23 апреля 2020, 15:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »