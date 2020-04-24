Коронавирус обнаружили в женском монастыре где находится резиденция митрополита Онуфрия
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, пишет RegioNews.
"Отмечу, что девять лиц, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской лавры, трое – из Покровского Голосеевского монастыря и одно лицо – из женского монастыря Святого Пантелеймона (в Феофании, – ред.)", – сообщил Кличко.
По его словам, всего в Киеве коронавирус обнаружили в четырех монастырях. Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский монастыри уже закрыты на карантин.
Напомним, в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом уже более 100 человек, в том числе ректор Киевской духовной академии епископ Сильвестр. С начала месяца в лавре умерли три монаха.
Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона (Черепанов) заразился коронавирусом, позже, монастырь тоже закрыли на карантин.
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