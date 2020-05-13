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Александра Василенко журналист [email protected]
13 мая 2020, 16:59 16

В "ДНР” карантин ослабили: какие риски

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13 мая 2020, 16:59 16
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На территории оккупированной Донецкой области боевики отменили меры безопасности во время карантина
На территории оккупированной Донецкой области боевики отменили меры безопасности во время карантина

13 мая главарь донецких боевиков Денис Пушилін подписал “приказ” о послаблениях карантинных мероприятий, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СМИ, подконтрольные сепаратистам.

Так называемый "приказ № 144” позволяет людям на территории "ДНР” заниматься физкультурой на открытом воздухе, отдыхать в парках культуры, посещать аттракционы.

Также отменили обязательную самоизоляцию жителей, которые старше 65 лет. Теперь в документе она прописана как рекомендованная мера безопасности.

Также с 30 апреля на оккупированной части Донецкой области разрешили обслуживать посетителей в заведениях общественного питания на летних площадках после 18:00.

Напомним, что Минздрав Украины до сих пор не обладает полными и объективными данными о ситуации с больными на оккупированном Донбассе. Только за минувшие сутки в так называемой "ДНР” обнаружили 9 новых случаев инфицирования, среди зараженных - медик. Командующий ООС Владимир Кравченко отметил, что оккупационная администрация намеренно публикует недостоверные цифры.

Как писали RegioNews ранее, в "ДНР” и "ЛНР”, которые находятся под контролем военных Российской Федерации, обнаружили большое количество больных коронавирусом - более 400 человек.


ДНР Донбасс Донецкая область карантин
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