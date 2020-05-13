В "ДНР” карантин ослабили: какие риски
13 мая главарь донецких боевиков Денис Пушилін подписал “приказ” о послаблениях карантинных мероприятий, введенных в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СМИ, подконтрольные сепаратистам.
Так называемый "приказ № 144” позволяет людям на территории "ДНР” заниматься физкультурой на открытом воздухе, отдыхать в парках культуры, посещать аттракционы.
Также отменили обязательную самоизоляцию жителей, которые старше 65 лет. Теперь в документе она прописана как рекомендованная мера безопасности.
Также с 30 апреля на оккупированной части Донецкой области разрешили обслуживать посетителей в заведениях общественного питания на летних площадках после 18:00.
Напомним, что Минздрав Украины до сих пор не обладает полными и объективными данными о ситуации с больными на оккупированном Донбассе. Только за минувшие сутки в так называемой "ДНР” обнаружили 9 новых случаев инфицирования, среди зараженных - медик. Командующий ООС Владимир Кравченко отметил, что оккупационная администрация намеренно публикует недостоверные цифры.
Как писали RegioNews ранее, в "ДНР” и "ЛНР”, которые находятся под контролем военных Российской Федерации, обнаружили большое количество больных коронавирусом - более 400 человек.
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