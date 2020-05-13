Карантин продлится: 22 мая начнется второй этап выхода - Шмыгаль

В Кабмине ориентируются на статистику распространения коронавируса

Фото: Facebook Кабінет Міністрів України

В Кабмине ориентируются на статистику распространения коронавируса

22 мая карантин не закончится. Зато правительство готовится внедрить второй этап послаблений.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.

Шмыгаль утверждает, что нынешняя умеренная статистика роста заболевания не может быть основанием для завершения карантина. А поэтому правительство склоняется к тому, чтобы завершить по крайней мере первый этап выхода из карантина.

Ранее в правительстве обещали, что на втором этапе послаблений будет снято ограничение на бытовое обслуживание, проведение небольших спортивных мероприятий (до 50 участников), будет возобновлена работа гостиниц и спортзалов, а ученики выпускных классов смогут вернуться к обучению.

Поэтому, как добавил премьер, рассчитывать на запуск транспорта не стоит. Наиболее предвзято правительство относится к открытию метрополитена.

Напомним, Денис Шмыгаль и ранее говорил о том, что карантин, скорее всего, будет продлен. А вот в Мининфраструктуры заявляли, что уже готовы запускать пассажирские перевозки. Кроме того, мэр Киева подавал к правительству просьбу о возобновлении работы метро.