Карантин продлится: 22 мая начнется второй этап выхода - Шмыгаль
22 мая карантин не закончится. Зато правительство готовится внедрить второй этап послаблений.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.
Шмыгаль утверждает, что нынешняя умеренная статистика роста заболевания не может быть основанием для завершения карантина. А поэтому правительство склоняется к тому, чтобы завершить по крайней мере первый этап выхода из карантина.
Ранее в правительстве обещали, что на втором этапе послаблений будет снято ограничение на бытовое обслуживание, проведение небольших спортивных мероприятий (до 50 участников), будет возобновлена работа гостиниц и спортзалов, а ученики выпускных классов смогут вернуться к обучению.
Поэтому, как добавил премьер, рассчитывать на запуск транспорта не стоит. Наиболее предвзято правительство относится к открытию метрополитена.
Напомним, Денис Шмыгаль и ранее говорил о том, что карантин, скорее всего, будет продлен. А вот в Мининфраструктуры заявляли, что уже готовы запускать пассажирские перевозки. Кроме того, мэр Киева подавал к правительству просьбу о возобновлении работы метро.
- 20:59 13 мая Мэрия Харькова: надо открыть метро, чтобы избежать заражений
- 20:24 13 мая Коронавирус может перечеркнуть все успехи здравоохранения, - ВОЗ
- 19:39 13 мая Минюст ожидает иски из-за "антиколомойского” закона
- 19:12 13 мая Минфин надеется получить транш от МВФ еще в мае
- 19:08 13 мая В Харькове сменили начальника райотдела полиции после "слитого" в сеть скандального совещания
- 18:58 13 мая Заместитель Филатова рассказал когда и как в Днепре закончится карантин
- 22:00 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 18:30 12 мая Коронавирус: самое важное за сутки