Областная власть Черновцов позволила местным советам открыть непродовольственные рынки
Сегодня, 13 мая, на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС решено разрешить черновицкому городскому совету открыть непродовольственные рынки.
Об этом на своей странице в facebook написал заместитель председателя черновицкого областного совета Виталий Мельничук.
Активность предпринимателей и местных депутатов привела к тому, что ... на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС принято решение дать возможность тем советам, которые обратились к областной комиссии ТЭБ и ЧС на своем уровне... принимать решение об усиление или ослабление карантинных ограничений", - написал чиновник.
Учитывая активные действия предпринимателей работу вещевых магазинов и рынков местные советы могут восстановить, но разрешение на...Опубликовано Виталием Мельничуком Середа 13 мая 2020 г.
Таким образом черновицкому горсовету дали возможность принять решение об уровне ограничений на торговлю непродовольственными товарами, и на своем уровне разрешить эту торговлю.
Напомним, сегодня, 13 мая, на заседании комиссии черновицкого городского совета по ТЭБ и ЧС позволили работать парикмахерам, стоматологам, ателье и мастерским, а также сняли запрет на посещение кладбищ. Кроме того, представители городской власти Черновцов обратились к областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с просьбой разрешить работу промышленных магазинов и рынков.
Также руководители всех фракций черновицкого городского совета обратились к председателю областной комиссии ТЭБ и ЧС о передаче права устанавливать/снимать карантинные ограничения через коронавирус органа местного самоуправления.
Напомним, из-за сложной эпидситуации в Черновицкой области с 11 мая ввели адаптивный карантин, оставив в силе большинство ограничений.
Сегодняшние решения областной и городской комиссий по ТЭБ и ЧС фактически отменяют часть ограничений, которые оставили в силе во время адаптивного карантина.
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