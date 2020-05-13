Областная власть Черновцов позволила местным советам открыть непродовольственные рынки

Областная комиссия ТЭБ и ЧС дала возможность черновицкому городскому совету разрешить работу рынков и магазинов промышленных товаров

Областная комиссия ТЭБ и ЧС дала возможность черновицкому городскому совету разрешить работу рынков и магазинов промышленных товаров

Сегодня, 13 мая, на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС решено разрешить черновицкому городскому совету открыть непродовольственные рынки.

Об этом на своей странице в facebook написал заместитель председателя черновицкого областного совета Виталий Мельничук.

Активность предпринимателей и местных депутатов привела к тому, что ... на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС принято решение дать возможность тем советам, которые обратились к областной комиссии ТЭБ и ЧС на своем уровне... принимать решение об усиление или ослабление карантинных ограничений", - написал чиновник.

Учитывая активные действия предпринимателей работу вещевых магазинов и рынков местные советы могут восстановить, но разрешение на... Опубликовано Виталием Мельничуком Середа 13 мая 2020 г.

Таким образом черновицкому горсовету дали возможность принять решение об уровне ограничений на торговлю непродовольственными товарами, и на своем уровне разрешить эту торговлю.

Напомним, сегодня, 13 мая, на заседании комиссии черновицкого городского совета по ТЭБ и ЧС позволили работать парикмахерам, стоматологам, ателье и мастерским, а также сняли запрет на посещение кладбищ. Кроме того, представители городской власти Черновцов обратились к областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с просьбой разрешить работу промышленных магазинов и рынков.

Также руководители всех фракций черновицкого городского совета обратились к председателю областной комиссии ТЭБ и ЧС о передаче права устанавливать/снимать карантинные ограничения через коронавирус органа местного самоуправления.

Напомним, из-за сложной эпидситуации в Черновицкой области с 11 мая ввели адаптивный карантин, оставив в силе большинство ограничений.

Сегодняшние решения областной и городской комиссий по ТЭБ и ЧС фактически отменяют часть ограничений, которые оставили в силе во время адаптивного карантина.