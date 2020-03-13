Ровенский облсовет не смог закончить работу

Депутаты облсовета не договорились через бюджет и объявили перерыв до среды

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Депутаты облсовета не договорились через бюджет и объявили перерыв до среды

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

Напомним, сегодня, 13 марта, должна была состояться сессия ровенского облсовета, на которой должны были рассмотреть отставку председателя облсовета Александра Данильчука. Однако, непосредственно перед началом сессии здание "заминировал" аноним. Полицейские и спасатели взрывчатки не нашли и депутаты снова сошлись в зал.

Однако и со второй попытки депутаты не приступили к рассмотрению повестки дня. Председатель областного совета Александр Данильчук сказал, чтобы вывели из сессии двух экс-депутатов - это Владимир Ковальчук и Андрей Сайчук, которых лишили мандатов в декабре 2018 года. Чтобы Сайчук и Ковальчук покинули зал, вызвали спецназ.

С третьей попытки Ровенские депутаты принялись за работу.

Первый заместитель председателя Сергей Свисталюк внес предложение снять вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета Александра Данильчука. 35 депутатов проголосовали "за", то есть, вопрос сняли с повестки дня. Несмотря на прогнозы, вопрос выражения недоверия председателю Ровенского облсовета рассматривать не будут.

Вместе с тем депутаты внесли в повестку дня вопрос о прекращении полномочий заместителя председателя облсовета, "свободовца" Алексея Бучинского.

Рассмотрев ряд второстепенных вопросов, депутаты начали делить бюджетные деньги и тут они компромисса не достигли. Потому глава облсовета Александр Данильчук объявил перерыв до среды и закрыл заседание.

Напомним, 13 марта в облсовете Ровно должны были рассматривать вопрос об отставке председателя облсовета Александра Данильчука. Проект этого решения обнародовали на сайте облсовета, но потом он исчез.

Зато сам Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя, свободовца Алексея Бучинского.

Между тем в Ровенском облсовете продолжаются перестановки: депутаты пяти фракций объединились в одну, а фракция "Европейская солидарность" сменила руководителя.

Ранее Александр Данильчук стал фигурантом скандала с незадекларированной землей и домом-дворцом стоимостью более 5 млн долларов.