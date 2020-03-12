"Царя" напугали криминалом. Почему завтра могут снять главу Ровенского облсовета (ДОКУМЕНТЫ)

Уже завтра депутаты соберутся на очередную сессию Ровенского областного совета, где рассмотрят вопрос отставки с должности многолетнего председателя областного совета Александра Данильчука по прозвищу "Царь", который занимал это кресло еще в 2006-2010 годах, и снова вернулся в 2018

Фото: facebook.com

Уже завтра депутаты соберутся на очередную сессию Ровенского областного совета, где рассмотрят вопрос отставки с должности многолетнего председателя областного совета Александра Данильчука по прозвищу "Царь", который занимал это кресло еще в 2006-2010 годах, и снова вернулся в 2018

Несмотря на карантин, введенный Кабинетом министров в Украине, завтра в Ровно состоится сессия областного совета. Главный вопрос сессии, совсем не распределение 60 миллионов бюджетных гривен. А хватит ли голосов депутатов за отставку многолетнего председателя облсовета Александра Данильчука?

Все стороны взвинтили градус противостояния до максимума. Подтверждением этого служат скан-копии документов, опубликованные сайтом "Рівне Вечірнє". Данильчук договаривался с депутатами, предлагая в обмен на лояльность деньги из бюджета на нужды их избирательных округов. Вместо этого его оппоненты писали заявления о преступлении в правоохранительные органы.

Как мы писали ранее, сначала депутаты собрали необходимое количество голосов, чтобы зарегистрировать проект решения, относительно недоверия председателю областного совета. В ответ Александр Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя, свободовца Алексея Бучинского. Нажал на двух депутатов из "Батькивщины" и "Свободы", чтобы те отозвали свои подписи. Впоследствии, проект решения о недоверии председателю облсовета сняли с сайта совета и повестки дня.

Это стало поводом к написанию заявления о преступлении, поданного адвокатом Ярославом Калькой от имени трех председателей фракций: "ЕС", "Батькивщины" и "Свободы". Копии поданых документов опубликовал ровенский журналист Алексей Кривошеев. Выглядит так, что главными организаторами заявления о преступлении является "Свобода". Ведь адвокат Ярослав Калька является депутатом от "Свободы".

От "Европейской солидарности" заявление подписал Виталий Чугунников, которого недавно сняли с председателя фракции. Вероятно, как раз за участие в мятеже против Данильчука. Как мы писали ранее, во фракции "ЕС" серьезный раскол, который ставит под угрозу политическое будущее большинства нынешних депутатов от Европейской солидарности.

Из опубликованных документов следует, что ответственность за возможное преступление ложится на первого заместителя председателя Ровенского облсовета Сергея Свисталюка. Именно его подпись стоит под распоряжением снять проект решения о недоверии с сайта областного совета. Это создало угрозу увольнения еще и господина Свисталюка. По сути, оппоненты Данильчука взяли в заложники Свисталюка и фракцию Радикальной партии в областном совете. Которая в этом противостоянии оставалась полностью на стороне председателя облсовета.

Свисталюк – депутат от Радикальной партии Ляшко. Два дня назад к Александру Данильчуку приезжал экс-нардеп РПЛ Андрей Лозовой. Разговор между ними длился около трех часов. Очевидно, влиятельный радикал приехал защитить своего однопартийца. В результате на вчерашнем заседании президиума областного совета председателем облсовета было принято решение снять свое предложение об увольнении Алексея Бучинского. Сняли с голосования и вопрос выделения бюджетных средств на разные округа. То, чем пытался "подкупить" депутатов Данильчук.

Зато решением президиума областного совета в повестку дня все-таки включили вопрос о недоверии председателю. Уже завтра депутаты соберутся на очередную сессию Ровенского областного совета. Где все уравнения сводится к одному неизвестному: хватит голосов за отставку с должности председателя областного совета Александра Данильчука, который давно стал константой политической жизни на Ровенщине?

Николай Арсенич