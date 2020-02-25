В Ровенском облсовете объединились депутаты пяти фракций

Депутаты Ровенского областного совета заявили об объединении и дальнейшую координацию усилий, для защиты интересов жителей края. Это произошло 25 февраля во время совместного брифинга фракции "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Конкретных дел", "УКРОП"

Фото: krapka.rv.ua.

Депутаты Ровенского областного совета заявили об объединении и дальнейшую координацию усилий, для защиты интересов жителей края. Это произошло 25 февраля во время совместного брифинга фракции "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Конкретных дел", "УКРОП"

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