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В Ровенском облсовете объединились депутаты пяти фракций
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25 февраля 2020, 17:13 2

В Ровенском облсовете объединились депутаты пяти фракций

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25 февраля 2020, 17:13 2
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Депутаты Ровенского областного совета заявили об объединении и дальнейшую координацию усилий, для защиты интересов жителей края. Это произошло 25 февраля во время совместного брифинга фракции "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Конкретных дел", "УКРОП"
Фото: krapka.rv.ua.
Депутаты Ровенского областного совета заявили об объединении и дальнейшую координацию усилий, для защиты интересов жителей края. Это произошло 25 февраля во время совместного брифинга фракции "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Конкретных дел", "УКРОП"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на krapka.rv.ua.

Депутат облсовета от ВО "Батькивщина" Николай Кучерук рассказал, что объединились для поиска эффективных кандидатур на местных выборах.
- Поэтому мы уже сейчас начать поиск сильных, профессиональных, эффективных кандидатур для поддержки на предстоящих местных выборах в органы местного самоуправления, а как следствие и в исполнительную власть, - комментирует он.

Поддерживает такую ​​позицию и депутат облсовета от партии "УКРОП" Диана Гордейчук.

"Важно противодействовать применению админресурса, давления на депутатов и кандидатов в депутаты, подкупа избирателей и нечестной агитации", - считает Диана Гордейчук.

Напомним, ранее Бучинский и Кучерук были инициаторами проекта решения об увольнении председателя Ровенского облсовета Александра Данильчука. Данильчук тут же зарегистрировал проект об увольнении Бучинского с должности своего заместителя. Но потом несколько депутатов отозвали свои подписи под обращением об увольнении Данильчука, которое должны были рассматривать на сессии 13 марта.


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