В Ровенском облсовете объединились депутаты пяти фракций
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на krapka.rv.ua.
Депутат облсовета от ВО "Батькивщина" Николай Кучерук рассказал, что объединились для поиска эффективных кандидатур на местных выборах.
- Поэтому мы уже сейчас начать поиск сильных, профессиональных, эффективных кандидатур для поддержки на предстоящих местных выборах в органы местного самоуправления, а как следствие и в исполнительную власть, - комментирует он.
Поддерживает такую позицию и депутат облсовета от партии "УКРОП" Диана Гордейчук.
"Важно противодействовать применению админресурса, давления на депутатов и кандидатов в депутаты, подкупа избирателей и нечестной агитации", - считает Диана Гордейчук.
Напомним, ранее Бучинский и Кучерук были инициаторами проекта решения об увольнении председателя Ровенского облсовета Александра Данильчука. Данильчук тут же зарегистрировал проект об увольнении Бучинского с должности своего заместителя. Но потом несколько депутатов отозвали свои подписи под обращением об увольнении Данильчука, которое должны были рассматривать на сессии 13 марта.
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