Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться

Председателю Ровенского областного совета попытаются выразить недоверие уже на ближайшей сессии 13 марта

Председателю Ровенского областного совета попытаются выразить недоверие уже на ближайшей сессии 13 марта

Хотя до очередных местных выборов остается менее девяти месяцев и казалось уже ничего не изменится. Но в Ровенском областном совете может измениться председатель. 23 депутата подписались под документом о недоверии Александру Данильчуку. Соответствующий проект решения подписали председатели фракций "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Свободы". В пятницу он появился на официальном сайте облсовета.

Следующая сессия Ровенского областного совета назначена на 13 марта. Этот день может стать роковым для Александра Данильчука. Которого друзья и враги называют "царем" еще с периода далеких 90-х годов, когда он был другом и бизнес-партнером по газу Игоря Бакая.

Еще месяц назад, ничто не предвещало бури в сессионном зале областного совета. Депутаты проголосовали за бюджет так как нужно. У Данильчука к тому же был документ о создании депутатской группы "За Ровенщину".

Прошло меньше месяца и от большинства Данильчука не осталось и следа. Теперь депутаты готовы голосовать за его отставку. Причина - не выполнены обещания. Так говорят депутаты в кулуарах. Вопрос, якобы, в деньгах на ремонт дорог и строительство, которые Данильчук обещал влиятельным депутатам, а близкий к нему глава администрации Виталий Коваль пообещал другим подрядчикам. Теперь, если бунт против Данильчука удастся, то следующим на очереди будет губернатор. Ему на недоверие голосов точно найдется с запасом.

Если голосов за недоверие Данильчуку достаточно, то за кандидатуру нового председателя нужного количества пока нет, слишком много желающих. Претендентов на кресло председателя Ровенского облсовета четверо: Светлана Богатырчук-Кривко, Александр Корнийчук, Алексей Бучинский, Николай Кучерук и Владимир Муляр.

Светлана Богатырчук-Кривко входит во фракцию "Конкретные дела", председателем которой является депутат и владелец строительных компаний Богдан Файфура. Но его подписи под документом за недоверие почему-то нет. Это или хитрость или госпожа Богатырчук-Кривко ведет свою игру. Тем более что опыта хватает. Весь ее путь - это руководящие должности в органах государственной власти. Заместитель городского головы Ровно, начальник областного управления земельных ресурсов, заместитель председателя Ровенской областной государственной администрации и всегда - депутат. Это послужной список Светланы за последние 20 лет.

Александр Корнийчук когда-то был депутатом от "Батькивщины", а когда Порошенко стал президентом, то стал депутатом от БПП "Солидарность". После 2015 года успел побывать и заместителем и председателем Ровенского облсовета. Ранее депутаты отправили в его отставку и сейчас есть возможность реванша. За ним стоит экс-нардеп от УДАРа и экс-глава администрации области Виталий Чугунников.

Алексей Бучинский, заместитель председателя Ровенского облсовета от партии "Свобода". Он единственный, кто остался в руководстве областного совета с 2015 года. Уже несколько раз изменились главы и все заместители и только Бучинский остается в своем кресле. В том, что "Свобода" пошла в наступление на Александра Данильчука, тоже есть заслуга Виталия Коваля. Он пытается освободить свободовца Юрия Осипчука с должности начальника областного управления здравоохранения. А этот сценарий совсем не нравится руководству "Свободы".

Николай Кучерук, председатель фракции "Батькивщина", уже давно хочет стать главным в области. Неоднократно пытался стать и руководителем областной администрации, и главой облсовета, но безрезультатно. Правда участие в бунте против Данильчука - это не только желание Кучерука стать председателем, но и своеобразная месть. На прошлой сессии Александр Данильчук угрожал обнародовать уже упомянутое заявление о создании депутатской группы "За Ровенщину", в которую должны войти едва ли не более половины депутатов из "Батькивщины". Накануне областной партийной конференции это было бы приговором Кучеруку. Похоже оба политика договорились, потому что "Батькивщина" без замечаний проголосовала за бюджет. Однако в местных СМИ аккурат перед партийной конференцией "Батькивщины" появилась информация о документах и ​​подписях, которые есть в распоряжении Данильчука, и о самой договоренности. Несмотря на это, Николай Кучерук в должности председателя областной партийной организации удержался. А виновным в сливе информации журналистам считает Александра Данильчука.

Владимир Муляр формально Входит во фракцию "Свобода", но также является и правой рукой народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Аликсийчука. Он входит в группу "Большая Волынь" Игоря Палицы, влиятельного бизнесмена и партнера Игоря Коломойского. Попытка посадить в кресло председателя облсовета Муляра - это возможность для Палицы взять под контроль Ровенскую область. Уже имея полное влияние на Волынскую область, Палица стремится обеспечить себе контроль над участками границы с Беларусью и Польшей. А это огромный потенциал и возможности, учитывая ресурсы янтаря и леса. Уже не говоря о политическом влиянии.

До 13 марта, на которое запланирована сессия областного совета, претендентов на кресло может стать меньше. Однако даже если депутаты не договорятся о кандидатуре преемника Данильчука, то это не отменит желания совета снять нынешнего главу. Пока депутаты не найдут компромиссную фигуру, исполнять обязанности председателя будет первый заместитель Сергей Свисталюк. Это устраивает большинство, даже если такая ситуация сохранится до следующих местных выборов.

Непростую для себя ситуацию Александр Данильчук сделал еще тяжелее. После регистрации в канцелярии облсовета проекта решения о недоверии председателю облсовета и появления его на официальном сайте, Данильчук зарегистрировал проект решения о недоверии своему заместителю Алексею Бучинскому. Пожалуй, идеей было усилить давление на "Свободу". Также Данильчук "надавил" на двух депутатов и они отозвали свои подписи. Поэтому проект решения исчез с сайта Ровенского облсовета. Но это вовсе не отменяет проблемы.

"Свобода" не собирается отступать. Угроза увольнения Осипчук из управления здравоохранения и освобождения Бучинского с должности заместителя председателя облсовета - лишь добавила решимости. А отзыв подписей, который только еще больше разозлили депутатов, вообще является нарушением закона и регламента облсовета. Поэтому день 13 марта, когда состоится сессия Ровенского облсовета, имеет все шансы стать несчастливым для Александра Данильчука.