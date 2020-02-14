Председатель Ровенского облсовета Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя
Председатели фракций "Батькивщина", "Свобода" и "Европейская солидарность" подписали представление об увольнении Данильчук, сообщил Суспільному председатель фракции "Батькивщина" в Ровенском облсовете Николай Кучерук, пишет RegioNews.
"Представление зрело давно. Были претензии к работе и к решениям головы, а теперь еще и этот фильм о незадекларированных участки (речь идет о расследовании журналистов 5 канала о элитную недвижимость Данильчук - ред.) - прокомментировал Николай Кучерук .- Для регистрации проекта решения надо минимум 22 подписи избранников. А на сессии за недоверие, чтобы решение принять, нужно как минимум 33 "за". В нашем совете гораздо больше честных людей, чем 33, поэтому, я думаю, решение будет".
В телефонном комментарии Суспільному председатель облсовета Александр Данильчук сказал, что узнал о проекте решения час назад и относится к этому нормально. Он добавил, что причины такой инициативы момент ему неизвестны.
"Войну мне никто не объявлял, все делают по-тихому", - добавил глава совета.
Отметим, что сессия состоится 13-го марта.
Напомним, информация о досрочном прекращении полномочий Данильчука появилась в СМИ сегодня утром. Информации об увольнении предшесствовали сообщения о том, сто Александр Данильчук "забыл" задекларировать элитную недвжимость на миллионы долларов.
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