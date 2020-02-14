Председатель Ровенского облсовета Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя

Председателю Ровенского облсовета попытаются выразить недоверие на ближайшей сессии 13 марта. Проект этого решения появился на сайте облсовета Ровно. В ответ Александр Данильчук предлагает уволить своего первого заместителя, "свободовца" Алексея Бучинского.

На фото: Алексей Бучинский

Председателю Ровенского облсовета попытаются выразить недоверие на ближайшей сессии 13 марта. Проект этого решения появился на сайте облсовета Ровно. В ответ Александр Данильчук предлагает уволить своего первого заместителя, "свободовца" Алексея Бучинского.

Председатели фракций "Батькивщина", "Свобода" и "Европейская солидарность" подписали представление об увольнении Данильчук, сообщил Суспільному председатель фракции "Батькивщина" в Ровенском облсовете Николай Кучерук, пишет RegioNews.

"Представление зрело давно. Были претензии к работе и к решениям головы, а теперь еще и этот фильм о незадекларированных участки (речь идет о расследовании журналистов 5 канала о элитную недвижимость Данильчук - ред.) - прокомментировал Николай Кучерук .- Для регистрации проекта решения надо минимум 22 подписи избранников. А на сессии за недоверие, чтобы решение принять, нужно как минимум 33 "за". В нашем совете гораздо больше честных людей, чем 33, поэтому, я думаю, решение будет".

В телефонном комментарии Суспільному председатель облсовета Александр Данильчук сказал, что узнал о проекте решения час назад и относится к этому нормально. Он добавил, что причины такой инициативы момент ему неизвестны.

"Войну мне никто не объявлял, все делают по-тихому", - добавил глава совета.

Отметим, что сессия состоится 13-го марта.

Напомним, информация о досрочном прекращении полномочий Данильчука появилась в СМИ сегодня утром. Информации об увольнении предшесствовали сообщения о том, сто Александр Данильчук "забыл" задекларировать элитную недвжимость на миллионы долларов.