Депутаты хотят уволить главу Ровенского облсовета Александра Данильчука

Депутаты не впервые пытаются сменить руководителя, однако голосов для поддержки такого решения до сих пор не набиралось

На фото: Александр Данильчук

Депутаты не впервые пытаются сменить руководителя, однако голосов для поддержки такого решения до сих пор не набиралось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал Ровно 1. Журналистам телеканала из собственных источников стало известно, что 22 депутата Ровенского областного совета подготовили проект решения о недоверии председателю совета Александр Данильчук и проект решения о его освобождении от должности. Как утверждают источники телеканала, проект будет опубликован на сайте до конца дня. Если депутаты большинством на сессии 13 марта поддержат данное решение, будет избираться новый председатель совета. Ранее RegioNews сообщали, что председатель Ровенского облсовета Александр Данильчук "забыл" задекларировать элитную недвижимость на миллионы долларов.

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