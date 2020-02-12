Глава ровенского облсовета "забыл" задекларировать недвижимость на миллионы долларов
Речь идет о почти 22 сотках земли стоимостью несколько миллионов долларов, дом, а точнее, дворец площадью более 1500 кв.м., гараж и приусадебные постройки, сообщает "5 канал".
На сайтах агентств недвижимости в разделе элитного жилья риэлторы просят за такие дома от 130 млн грн (5 млн долларов) до более чем 300 млн грн (12 млн долларов).
Ни в одной из электронных деклараций, которые Александр Данильчук подавал в НАПК на протяжении последних 6 лет информации о недвижимости в элитном поселке Козин в Конча-Заспе Киевской области нет. Однако она есть в открытых реестрах Госгеокадастра.
К слову, в прошедшем году для приобретения третьего служебного автомобиля, которым ездит Александр Данильчук выделили еще 1, 6 млн грн из областного бюджета, а это стоимость нового кроссовера Lexus RX300 в максимальной комплектации Exlusive +.
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