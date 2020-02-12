Глава ровенского облсовета "забыл" задекларировать недвижимость на миллионы долларов

Все это имущество записано на жену председателя облсовета Галину Данильчук.

Все это имущество записано на жену председателя облсовета Галину Данильчук.

Речь идет о почти 22 сотках земли стоимостью несколько миллионов долларов, дом, а точнее, дворец площадью более 1500 кв.м., гараж и приусадебные постройки, сообщает "5 канал".

На сайтах агентств недвижимости в разделе элитного жилья риэлторы просят за такие дома от 130 млн грн (5 млн долларов) до более чем 300 млн грн (12 млн долларов).

Ни в одной из электронных деклараций, которые Александр Данильчук подавал в НАПК на протяжении последних 6 лет информации о недвижимости в элитном поселке Козин в Конча-Заспе Киевской области нет. Однако она есть в открытых реестрах Госгеокадастра.

К слову, в прошедшем году для приобретения третьего служебного автомобиля, которым ездит Александр Данильчук выделили еще 1, 6 млн грн из областного бюджета, а это стоимость нового кроссовера Lexus RX300 в максимальной комплектации Exlusive +.