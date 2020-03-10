Телеведущий Гайдукевич может возглавить партию Порошенко на Ровенщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники в Ровно.
Как ожидается, известный журналист Гайдукевич будет заниматься перезагрузкой ячейки "Европейской солидарности" на Ровенщине и подготовкой к местным выборам в октябре.
Сам Гайдукевич родом из Ровно, и хорошо знаком с ситуацией в области, а также имеет авторитет среди местных активистов, журналистов и среднего класса.
Очевидно, этот фактор стал определяющим для лидеров партии, которые направили экс-ведущего порошенковского "5 канала" на Ровенщину, чтобы собрать команду и подготовить партию к местным выборам.
Напомним, на внеочередных парламентских выборах 2019 года партия бывшего Президента Украины Петра Порошенко заняла на Ровенщине лишь 3 место с результатом в 9,65% голосов.
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