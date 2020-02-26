Фракция "Европейская солидарность" в Ровенском облсовете сменила руководителя

Сегодня, 26 февраля на заседании фракции было выражено недоверие Виталию Чугунников и избран новый руководитель фракции - Виталия Ундира

На фото: Виталий Ундир

Сегодня, 26 февраля на заседании фракции было выражено недоверие Виталию Чугунников и избран новый руководитель фракции - Виталия Ундира

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровенские Новости.

В аппарат областного совета поступило сообщение о смене руководителя фракции политической партии "Европейская Солидарность" в Ровенском облсовете.

Согласно законам Украины "О статусе депутатов местных советов", "О местном самоуправлении в Украине" и Регламента Ровенского областного совета седьмого созыва данную информацию будет объявлено на пленарном заседании тридцать первой сессии областного совета, которая должна состояться 13 марта этого года.

Напомним, 13 марта в облсовете Ровно должны были рассматривать вопрос об отставке председателя облсовета Александра Данильчука. Проект этого решения обнародовали на сайте облсовета, но потом он исчез.

Зато сам Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя, свободовца Алексея Бучинского.

Вчера же в Ровенском облсовете депутаты пяти фракций объединились в одну.