Стали известны фамилии возможных руководителей "Слуги народа” на Ровенщине
По информации источников RegioNews "слуги” выбирают между ровенским предпринимателем Игорем Хомичем, пресс-секретарем председателя Ровенской ОГА Александром Полищуком и главным КВНщиком области Юрием Липским.
Читайте также: Гореть тебе в штабе. Получит скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
А со страницы Юрия Липинского на facebook стало известно, что его назначили руководителем штаба Ровенской областной организации политической партии "Слуга Народа".
"Меня официально избрали. Я осознаю всю ответственность и важность этой должности и обещаю прилагать максимум усилий в процессе работы. Я горжусь быть частью такой сильной команды и буду делать все возможное, чтобы она укреплялась на благо Ровненской области и Украины!" - написал он.
- 14:40 06 марта Суд арестовал двух бывших руководителей силовых ведомств по делу Майдана
- 14:28 06 марта На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС
- 14:27 06 марта Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта
- 14:16 06 марта В Луганской области подорвались украинские военные: один погиб, трое ранены
- 14:10 06 марта Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
- 14:04 06 марта На Донбассе боевики активно готовятся к командно-штабным учениям - разведка
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука