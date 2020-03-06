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06 марта 2020, 13:48 1

Стали известны фамилии возможных руководителей "Слуги народа” на Ровенщине

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06 марта 2020, 13:48 1
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В Киеве рассматривают трех возможных кандидатов на пост председателя правящей партии в Ровенской области
Фото: facebook
В Киеве рассматривают трех возможных кандидатов на пост председателя правящей партии в Ровенской области

По информации источников RegioNews "слуги” выбирают между ровенским предпринимателем Игорем Хомичем, пресс-секретарем председателя Ровенской ОГА Александром Полищуком и главным КВНщиком области Юрием Липским.

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А со страницы Юрия Липинского на facebook стало известно, что его назначили руководителем штаба Ровенской областной организации политической партии "Слуга Народа".

"Меня официально избрали. Я осознаю всю ответственность и важность этой должности и обещаю прилагать максимум усилий в процессе работы. Я горжусь быть частью такой сильной команды и буду делать все возможное, чтобы она укреплялась на благо Ровненской области и Украины!" - написал он.


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