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23 июня 2026, 11:42

В Ивано-Франковской области разыскивают 13-летнего мальчика, который пропал возле реки

23 июня 2026, 11:42
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Полиция устанавливает местонахождение 13-летнего жителя Галича, пропавшего накануне во время отдыха у реки Днестр

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 22 июня он пошел к реке Днестр и около 15:00 перестал выходить на связь с родными. Его местонахождение пока неизвестно.

Разыскиваемый – Бигун Сергей Сергеевич, 2013 года, житель города Галич.

Приметы:

  • рост около 160 см;
  • среднего телосложения;
  • волосы русые.

Был одет в черные шорты, светло-серую футболку и черные кроссовки с белой подошвой.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в розыске ребенка.

В случае наличия сведений о местонахождении Сергея Бигуна просят звонить на спецлинию "102" или в отдел ювенальной превенции ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам:

  • +380 (97) 983 21 32;
  • +380 (96) 906 50 30.

Напомним,нав Закарпатье продолжаются масштабные поиски 10-летнего мальчика, которого течение реки Тиса отнесло в неизвестном направлении. Инцидент произошел 21 июня в селе Гетыня. В Службу спасения поступило сообщение от очевидцев о том, что во время отдыха на берегу реки ребенка внезапно подхватило сильное течение.

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