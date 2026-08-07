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07 августа 2026, 13:52

Угрожал гранатой и ножом: на Буковине задержали мужчину, который требовал у фермера $50 тысяч

07 августа 2026, 13:52
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Фото: Прокуратура Украины
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На Буковине правоохранители задержали 58-летнего мужчину, которого подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов у владельца фермерского хозяйства

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый знал о финансовых возможностях своего давнего знакомого – владельца агробизнеса, и придумал историю о несуществующем долге. За несколько месяцев он требовал у предпринимателя 50 тысяч долларов США.

Как установили правоохранители, с февраля по август 2026 мужчина регулярно звонил потерпевшему, назначал встречи и угрожал уничтожить фермерское хозяйство, применить насилие, взорвать гранату у дома или оставить ее под автомобилем.

Во время одной из встреч он избил потерпевшего, угрожал ножом и заявил, что расправится с ним и членами его семьи, если не получит деньги.

4 августа правоохранители задержали мужчину сразу после получения им 50 тысяч долларов США.

Суд избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, в Сумской области разоблачили двух чиновников налоговой службы. Они потребовали от предпринимателя 80 тысяч гривен и обещали правоохранителю не применять штрафы во время проверки.

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