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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух чиновниц и врача, чье бездействие привело к смерти 10-летнего мальчика с инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Перед судом предстанут директор Могилев-Подольского городского территориального центра социального обслуживания, профильная соцработница и семейный врач. Ребенок, находившийся под официальным социальным сопровождением, умер от голода в декабре 2025 года.

Следствие установило, что чиновницы и медик должны были контролировать состояние мальчика, однако должным образом не реагировали на угрозу его жизни:

Директор терцентра обвиняется в служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины), поскольку она не обеспечила контроль за действиями подчиненной.

Социальная работницавместо вообще не посещала ребенка, а составляла фиктивные акты о его состоянии со слов матери. С августа по декабрь 2025 она оформила 14 таких документов, последний – за день до смерти мальчика. В нем состояние мальчика также было отмечено со слов матери. Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью ребенка).

Семейный врач посещала больного ребенка, видела стремительное ухудшение его здоровья, однако не отражала это в медицинской документации и не сообщала соответствующие службы. Кроме того, она вносила несанкционированные изменения в автоматизированные системы (ч. 2 ст. 140, ч. ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

Напомним, прокуратура в апелляционном порядке оспаривает приговор матери умершего мальчика, который считает слишком мягким. 31 марта суд назначил женщине минимальное наказание – 3 года лишения свободы. Мать признали виновной по ч. 3 ст. 135 и ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу и заведомое оставление малолетнего ребенка в опасности, повлекшее его смерть от истощения).